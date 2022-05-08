Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı

08.05.2022 00:25

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen Trafik Kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen Trafik Kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya D-100 kara yolu Eco mevkiinde Samsun istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 ZE 4420 Plakalı otomobile iddialara göre aynı istikamete seyir halinde olan ve plakası tesbit edilemeyen bir başka araç çarparak kaza yerini terk etti.Meydana gelen Trafik Kazasında çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak sulama kanalına düşen 34 ZE 4420 plakalı araç içinde bulunan B.A ve Ö.Y.K isimli şahıslar yaralandı.

Çarpmanın etkisi ile araçtan yola savrulan Ö.Y.K isimli yaralı olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ilk müdahahelesi yapılan yaralı şahıs Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tosya D100 karayolunda meydana gelen Trafik Kazası sonrası Bölge Trafik ekipleri inceleme başlattı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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