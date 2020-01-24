Kastamonu'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Kastamonu- Devrekani kara yolunda hafif iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Devrekani kara yolu İnciğez köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Mehmet Toprakçeken idaresindeki 37 DM 527 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Mustafa Yılmaz yönetimindeki 41 YJ 847 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan araçlarda bulunan sürücüler Mehmet Toprakçeken (42) ve Mustafa Yılmaz (30) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Elveda Yılmaz (30), Hüseyin Yılmaz (55), Mustafa Toprakçeken (40), Cantekin Topcu (35), Fikriye Yılmaz (52), Emine Yaman (49) ve Ulvi Topçuoğlu (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, bölgeye giderek çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU