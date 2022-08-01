Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar - Son Dakika
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Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar

01.08.2022 14:10
Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar

Kastamonu'da il merkezinde hasadı devam eden Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar.

Kastamonu'da il merkezinde hasadı devam eden Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadı halen devam ediyor. "Beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor. İçerdiği besin değerinden ötürü pandemi döneminde kilosu 100 liraya kadar çıkan ve büyük talep gören Taşköprü sarımsağı, bu yılda sarımsak pazarında ortalama 40 lira civarında alıcı buluyor.

Bir yandan Taşköprü sarımsağına talep artarken diğer yandan da bilinmeyen bir sebeple Kastamonu'da İnönü Mahallesinde yaklaşık 600 kilogram civarında Taşköprü sarımsağı çöpe atıldı. Çöp konteynerine hem çuval içerisinde hem de açık bir şekilde atılan Taşköprü sarımsağı, çevredeki vatandaşın tepkisine neden oldu. Bir süre sonra Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından çöp konteyneri boşaltıldı.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)

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Pandemide kilosu 100 liraya kadar çıkan yüzlerce kiloluk Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da çöpe atıldı Pandemide kilosu 100 liraya kadar çıkan yüzlerce kiloluk Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da çöpe atıldı 5 çocuk babası evinde ölü bulundu 5 çocuk babası evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar - Son Dakika

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