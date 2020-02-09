Kastamonu'da il merkezinde okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika

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Kastamonu'da il merkezinde okullar 1 gün tatil edildi
6 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:42 Kaynak: İHA
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezinde taşımalı eğitim gören ilk, orta, lise ve dengi okullar için etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yani Pazartesi günü eğitime ara bir gün ara verildiği belirtildi. - KASTAMONU
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