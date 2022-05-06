Kastamonu'da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında sis etkili oluyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında sis etkili oluyor

06.05.2022 20:14
Kastamonu'da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında sis etkili oluyor

Kastamonu'da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında sis etkili oluyor.

Kastamonu'da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında sis etkili oluyor.

Sabahtan itibaren Ilgaz Dağı geçidinde sis ve kar etkisini gösteriyor. Kastamonu'yu Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde bağlayan Yaralıgöz Dağı'nda da sis görülüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 100 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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Toros Dağları, Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında sis etkili oluyor - Son Dakika
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