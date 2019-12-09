Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı dolayısıyla resim ve seramik sergisi
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Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı dolayısıyla resim ve seramik sergisi

6 saat önce

Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında resim ve seramik sergisi açıldı.

Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında resim ve seramik sergisi açıldı.

Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu Şubesi tarafından resim ve seramikten oluşan yaklaşık 160 eserin yer aldığı sergi Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide eseri bulunanlardan Ceyda Çoksezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Leman Bengü, Sabriye Aral ve Latife Ergün'ün eserlerinden oluşan serginin bir ay açık kalacağını söyledi.

Sergide, farklı ürünlerin yer aldığını belirten Çoksezen, "Olağanüstü güzel bir sergi salonu burası. Kastamonuluları sergimize bekliyoruz." dedi.

Serginin geliri öğrencilere bağışlanacak

Sergide bulunan eserlerin bir bölümün satılmaya başladığını aktaran Çoksezen, "Sergide satılan eserlerin gelirleri Üniversiteli Kadınlar Derneğinin okuttuğu öğrencilere verilecek. Onların eğitimine katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.

Türk kadınının isterse her şeyi başaracağını kaydeden Çoksezen, "İlk kadın mitinginin 100. yıl dönümü nedeniyle böyle anlamlı bir günde sergimizi açtık. İlgi güzel, umarım artarak devam eder." ifadelerini kullandı.

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı dolayısıyla resim ve seramik sergisi

Kastamonu, Aralık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:39 Kaynak: AA
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