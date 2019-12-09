Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı dolayısıyla sergi açıldı

Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında dönemi anlatan fotoğraf, video, belge ve etnografik eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi tarafından "Milli Mücadele ve Kastamonu/Kastamonu'dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku" başlıklı sergi, Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Proje Sözcüsü Zeynep Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun sürdürülebilir gelişimi için projeler hazırladıklarını söyledi.

Kastamonu'da 100 yıl önce ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiğini belirten Esen, "Kastamonulu kadınlar Milli Mücadele döneminde bir araya gelip hem halkı bilinçlendirmek hem de Milli Mücadeleye katkıda bulunmak üzere bir miting düzenliyorlar. 3 bin kadının katılımıyla yapılan bu miting, dönemi için çok öncü bir hareket. Şehit Şerife Bacı gibi o dönemde ülkemiz için canlarını feda eden kadın kahramanlarımızın yanında bu isimsiz kadınlar da o dönemin şartlarında bir araya geliyorlar. Anadolu'da Milli Mücadele ruhunun genişlemesi ve büyümesi için önemli bir adım atıyorlar." dedi.

Serginin önemli bir dönemi yansıttığını kaydeden Eser, "Sergi, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki süreci anlatıyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılına giderken bugünü tekrardan anmak hem de konuyu kültür ve sanatla birleştirip daha geniş bir kamuoyu oluşturabilmek için farklı paydaşlarla birlikte bir araya geldik." diye konuştu.

Kastamonu'nun Milli Mücadele'de önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Eser, "Bu bölge Milli Mücadele döneminde çok büyük bir önem taşıyor. Atatürk buraları tesadüfen seçmedi. Anadolu'dan başlayan bu hareket, ilerledi ve büyüdü. 1900'lü yılların başında bu topraklarda önemli okurlar var, okumuş bir kitle var, eğitimli kadınlar var ve kadınların da canlandırdığı toplumsal önemli bir hayat var. Bugün burada açmış olduğumuz ve şu an gezilen sergi, tüm bu anlatmış olduğumuz geniş perspektifi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden başlayarak Cumhuriyet'in kurulduğu tarihe kadarki süreci bizlere anlatıyor. " ifadelerini kullandı.

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile sanatseverler katıldı.

Bin parça eserin yer aldığı sergi 1 ay boyunca açık kalacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Konseri

Kentte, 10 Aralık 1919'da düzenlenen ilk kadın mitinginin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Halk Ezgileri Konseri verildi.

Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Anadolu kültürüne ait türküleri piyano eşliğinde seslendiren sanatçılar, izleyicilerden alkış aldı.