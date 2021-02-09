Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatlardan demir çalındığının bildirilmesi üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika