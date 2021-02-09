Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kastamonu 'da inşaatlardan demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

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