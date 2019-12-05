Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" operasyonunda 8 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 'insan kaçakçılığı' operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" operasyonunda 8 kişi yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da

Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır devam eden teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'dan 2 araç ile Suriye uyruklu kişilerin Kastamonu'ya getirildiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu- Ankara kara yolunda durdurulan araçta Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı.

Yapılan incelemelerde Suriye uyruklu 14 kişinin adlarına düzenlenmiş sahte kayıt belgeleri ele geçirildi.

Yakalananlar 800 ila 3 bin lira karşılığında Kastamonu'ya getirildiklerini iddia etti.

Bunun üzerine yapılan operasyonda H.K. ve G.B ile Suriye uyruklu M.E, Y.E. ve S.E, İran uyruklu F.M, Irak uyruklu Q.M.H.A gözaltına alındı.

Yakalanan 14 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kastamonu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pastırma polemiğinin ardından şimdi de 'cağ kebabı kimin?' tartışması başladı
Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:03:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" operasyonunda 8 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]