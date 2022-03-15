Kastamonu'da internetten aldığı kimyasalla sahte içki üreten şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde internetten sipariş ettiği kimyasallarla sahte içki ürettiği tespit edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, internet üzerinden kimyasal madde siparişi vererek sahte alkollü içki üretenlerin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Daday'da kimyasal madde aldıktan sonra sahte içki ürettiği tespit edilen K.E'nin (46) evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 27 litre etil alkol, 5 şişe beyaz üzüm suyu, 1 litre dezenfektan, 8 anason aroması, 2 gliserin, 3 saf anason yağı, portakal suyu, aroma verici ve bir miktar kolonya ile laboratuvar malzemeleri ele geçirildi.