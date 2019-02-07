Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da İş Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da İş Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da çalıştığı inşaatın 14'üncü katından 13'üncü katına düşen işçi, ağır yaralandı.

Kastamonu'da İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'da çalıştığı inşaatın 14'üncü katından 13'üncü katına düşen işçi, ağır yaralandı.

Taşköprü yolu Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan bir inşaatın 14'üncü katında alçı yapan Mehmet Ö, apartman boşluğundan 13'üncü kata düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ö, tedavi altına alındı.

Mehmet Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Taşköprü, İşçi, Kastamonu, Güncel
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