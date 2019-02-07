Kastamonu'da İş Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da çalıştığı inşaatın 14'üncü katından 13'üncü katına düşen işçi, ağır yaralandı.
Kastamonu
'da çalıştığı inşaatın 14'üncü katından 13'üncü katına düşen işçi, ağır yaralandı. Taşköprü
yolu Rauf Denktaş
Caddesi'nde bulunan bir inşaatın 14'üncü katında alçı yapan Mehmet Ö, apartman boşluğundan 13'üncü kata düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ö, tedavi altına alındı.
Mehmet Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:30 Kaynak: AA
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