Son dakika! KASTAMONU - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kastamonu'da bir işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yalçın Caddesi'ndeki Çeri Apartmanı A-Blok'ta bir inşaat firmasına ait işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

İşyerinde hasar oluştu.

İşyerinin üst katında yaşayan Fatih Yücesoy AA muhabirine, dumanların yükselmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdiğini belirterek, "Çeri Apartmanı ikinci katta oturuyorum. Birinci katta çıkan yangını ihbar ettim. İtfaiye, polis ve bekçi arkadaşlar sayesinde yangın söndürüldü. Simdi de iş yeri sahibine haber verildi. Birazcık sıkıntı var içeride, Allah sabır versin." dedi.