KASTAMONU - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Kastamonu'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Ahmet Hanifeoğlu idaresindeki 18 S 0125 plakalı servis minibüsü, Ilgaz Tüneli Kastamonu çıkışı Diphan mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 işçi, ambulanslarla Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İşçilerin Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki fabrikada çalıştıkları öğrenildi.
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