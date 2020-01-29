Kastamonu'da ısıtma kazanı patlayan fabrikada bir işçi öldü - Son Dakika

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Kastamonu'da ısıtma kazanı patlayan fabrikada bir işçi öldü
6 saat önce
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:12 Kaynak: AA
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akkaya köyü mevkisinde bulunan bir fabrikanın ısıtma kazanında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan işçi İrfan Yıldızoğlu (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yıldızoğlu'nun cenazesi otopsi için İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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