Kastamonu'da ısıtma kazanı patlayan fabrikada bir işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da ısıtma kazanı patlayan fabrikada bir işçi öldü - Son Dakika

Kastamonu'da ısıtma kazanı patlayan fabrikada bir işçi öldü

6 saat önce

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da ısıtma kazanı patlayan fabrikada bir işçi öldü, System.String[]

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akkaya köyü mevkisinde bulunan bir fabrikanın ısıtma kazanında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan işçi İrfan Yıldızoğlu (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yıldızoğlu'nun cenazesi otopsi için İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhsangazi, Kastamonu, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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