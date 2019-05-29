Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da işlenen cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kastamonu'da işlenen cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan cesetle ilgili jandarma ekiplerince şüpheli olarak belirlenen 1 kişi yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da işlenen cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan cesetle ilgili jandarma ekiplerince şüpheli olarak belirlenen 1 kişi yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Küçüksu köyü Çanşa mevkiinde İsa Kapucu'nun bıçaklanarak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel birim tarafından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen C.K. ile S.Ç.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın geçmişi

Taşköprü'de Küçüksu köyü Çansa mevkiinde yol kenarında bıçaklanmış halde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin İsa Kapucu'ya ait olduğu belirlendi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:10 Kaynak: İHA
Jandarma, Taşköprü, Kastamonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız arkadaşı için annesini sopayla öldüren genç: Seviyorum Düğün sabahı eşini öldüren kocaya "akli dengesi yerinde" raporu İran'da korkunç cinayet! Tahran eski Belediye Başkanı, eşini öldürdüğünü itiraf etti Düğün sabahı eşini öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 20:03:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da işlenen cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]