Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı - Son Dakika
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Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı

12.06.2022 16:49
Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu' kapsamında 2 kilometrelik halk koşusu, 400 kişinin katılımıyla yapıldı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu' kapsamında 2 kilometrelik halk koşusu, 400 kişinin katılımıyla yapıldı. Koşuya katılan kadınlardan bazıları, Şerife Bacı'yı temsilen yöresel kıyafetler giyip, omuzlarında temsili top mermisi taşıdı.

İnebolu Belediyesi öncülüğünde İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği iş birliğinde İsmetpaşa Caddesi'nde düzenlenen koşuya 400 kişi katıldı. Koşuya katılan bazı kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'daki cephanelerin Ankara'ya götürülmesinde mücadele eden Şerife Bacı'yı temsilen yöresel kıyafetler giyip, omuzlarında temsili top mermisi taşıdı. Halk maratonunda erkekler ve kadınlar kategosinde dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Daha sonra 10 ve 21 kilometrelik koşular yapıldı. Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, "Türk kahramanlığının, Türk vatanseverliğinin en önemli kilometre taşlarından olan 9 Haziran, hem milletimiz için hem İnebolular için büyük bir şeref. İnanıyorum ki; 9 Haziran'lar Kurtuluş Savaşı'nın destanlaşmasında ayrı bir önemine sahip" dedi.


Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı
Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı
Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı
Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı
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3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu koşusu yapıldı 3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu koşusu yapıldı Başkan Vidinlioğlu: 'Hani 150 milyon liraya arsayı alıyordun, ne oldu Sayın Erbilgin' Başkan Vidinlioğlu: 'Hani 150 milyon liraya arsayı alıyordun, ne oldu Sayın Erbilgin'
Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu; kadınlar temsili top mermisi taşıdı - Son Dakika
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