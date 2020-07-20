Kastamonu'da izinsiz define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da izinsiz define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesinde Çepni Köyü Suuçtu Mevkiinde devriye faaliyeti sırasında izinsiz kazı yapan 4 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 100 metre dağcılık ipi, 15 metre ip merdiven, 4 adet define arama çubuğu ve 2 adet manivela ile define aramada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli şahsa, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da izinsiz define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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