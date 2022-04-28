Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sündük köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda S.G. (44), E.I. (37) ve M.A. (46) kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda, hilti ve jeneratör ile kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.