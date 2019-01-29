Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapılmasıyla İlgili Dava

Kastamonu'da, izinsiz kazı yaptıkları ve jandarma görevlisine rüşvet verdikleri iddiasıyla yargılanan 7 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da, izinsiz kazı yaptıkları ve jandarma görevlisine rüşvet verdikleri iddiasıyla yargılanan 7 sanık hapis cezasına çarptırıldı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak", "rüşvet almak ve vermek" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Bayram B, Fatih E, Kemalettin D, Kenan D, Levent Ç, Osman T. ve Ayhan K. katıldı.



Sanıklardan Fatih E, duruşmada yaptığı savunmada, kazı alanında birkaç gün çalıştığını, daha sonra jandarmanın gelerek köyde cenaze olduğu için kazıya ara vermelerini istediklerini söyledi.



Osman T'nin kendisinden karakola vermek üzere para istediğini iddia eden Fatih E, "Ben de 1500 lira para verdim. Kazı sonucunda bir şey çıkarsa resmi izinlerin alınacağı yönünde konuşmalar geçti. Jandarma gelmesine rağmen bize bir şey demediği için ben de işin yasal olduğunu düşündüm." dedi.



Kenan D. ise 2016 yılının mart ayında astsubaylıktan istifa ettiğini, kazıyla ilgili jandarma karakol komutanını aradığını anlattı.



Karakol komutanının kendisini Kastamonu'ya çağırdığını aktaran Kenan D, şunları kaydetti:



"Çalıştığımı, gelemeyeceğimi söyledim. Askerdeyken tanıdığım Levent'i arayarak, Kastamonu'da arkeolog bir arkadaşımın bulunduğunu, her şeyin resmi olduğunu, sorun olmadığını belirttim. Sonrasında Levent Kastamonu'ya gitmiş. Osman ile görüşüp karakola gitmişler. Sonra kazı faaliyetine başlamışlar. Levent bir süre sonra beni aradı. 'Karakol komutanı 10 bin lira istiyor.' dedi. Ben de Ayhan'ı aradım, duruma anlattım ancak kabul etmediler. Ondan sonra irtibata geçmedim. Ben yalnızca aracıyım. Ayhan bulamayacağını söyleyince benim için konu orada kapandı."



Duruşmada tanık olarak dinlenen karakol komutanı K.U. da karakolun sabit telefonundan kendisini Kenan Astsubay olarak tanıtan birisinin aradığını belirtti.



Kendisinden cep telefonu numarasını istediğini aktaran K.U, "Ben de asker olduğu için verdim. Daha sonra eniştesi olarak tanıttığı Ayhan K'nin bir sıkıntısı olduğunu, müsait zamanda yanıma göndereceğini söyledi. Karakolla ilgili bir olay olduğunu düşünerek gelmelerini söyledim. Ayhan K. ile Osman T, birlikte karakola geldi. Önceden tespit ettikleri bir bölgede kazı yapacaklarını, Roma dönemine ait lahit kral mezarı tarzında bir şeyler olduğunu beyan ettiler. Benden buna göz yummamı istediler." ifadelerini kullandı.



Bu kişilere olumsuz cevap verdiğini dile getiren K.U, şunları kaydetti:



"Size para yardımı yaparız. Bunlar karşılıksız olmaz.' dediler. Ben kendilerine böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Daha sonra Kenan sürekli aramaya başladı. Telefonumu açmadım. Sürekli arayınca bıkkınlık oldu. 'Bana biraz müddet ver.' dedim. Olayı İlçe Jandarma Komutanımıza anlattım. Ardından istihbarat şubeden ilgili personel ve İlçe Jandarma Komutanımızla savcı beyin yanına geldik. Bu arada Kenan beni tekrar aradı. Ben de 'Tamam, gelip faaliyete başlayabilirsiniz.' dedim. İstihbaratçıların ses ve görüntü kaydı alabilmesi için makam odasına uygun yerlere düzenek yerleştirildi. Osman T. tek başına gelip 2 bin lira verdi. Ben de bu arada definecilerin güvenini kazanmak için bir defa kazı yapılan bölgeye gidip, orada balık tutan birkaç vatandaşın sorgusunu yaptım."



Bayram B, Fatih E, Kemalettin D, Kenan D, Levent Ç. ve Osman T'ye rüşvet vermekten 2 yıl 6 ay, izinsiz kazı yapmaktan 1 yıl 1 ay 10 gün olmak üzere 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, Ayhan K'yi ise rüşvetten 4 yıl, izinsiz kazı yapmaktan da 1 yıl 4 ay olmak üzere 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



Kastamonu'nun Başören köyünde 2016 yılı Kasım ayında Roma dönemine ait lahit mezar çıkartmak amacıyla izinsiz kazı yapmak isteyen şüpheliler, Karakol Komutanı K.U'ya 200 bin lira rüşvet teklif etmiş, K.U'nun durumu İlçe Jandarma Komutanına, onun da savcılığa bildirmesi üzerine operasyon başlatılmıştı.



Karakol komutanının odasına yerleştirilen kamera ve ses kayıt cihazlarıyla rüşvet verilmesi kayıt altına alınmış, şüpheliler de kazı alanında suçüstü yakalanmıştı. Tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan şüpheliler, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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