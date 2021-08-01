Kastamonu'da jandarma anonslarla ormanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu - Son Dakika

Kastamonu'da jandarma ekipleri, anonslarla ormanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Kastamonu Valiliğinin 31 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığını açıklamasının ardından harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekipler vatandaşları uyarmaya başladı.

Kent genelinde birçok noktayı gezen ekipler, araçlardan anonslar yaptı.

Ekipler anonslarında "Orman içinde ateş yakan ve ormanın yanmasına sebep olan şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır. Ormanlarımızın yanmasına geleceğimizin kararmasına izin vermeyelim." uyarısında bulundu.

Denetim ve uyarıların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.