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Kastamonu'da jandarma dedektifleri 2021 yılında suçlulara göz açtırmadı - Son Dakika

Kastamonu'da jandarma dedektifleri 2021 yılında suçlulara göz açtırmadı

06.01.2022 15:44
Kastamonu'da jandarma dedektifleri 2021 yılında suçlulara göz açtırmadı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ve tamamı uzman personellerden oluşan Jandarma Dedektifleri, 2021 yılı içerisinde faili meçhul 65 hırsızlık olayı ve 127 şüpheli şahsı yakalayarak yüzde 95 başarı elde etti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ve tamamı uzman personellerden oluşan Jandarma Dedektifleri, 2021 yılı içerisinde faili meçhul 65 hırsızlık olayı ve 127 şüpheli şahsı yakalayarak yüzde 95 başarı elde etti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ve tamamı uzman personelden oluşan Jandarma Dedektifleri, 2021 yılı içinde meydana gelen tasarlayarak ve kasten adam öldürme olaylarının zanlılarının yakalanması, gasp/yağma, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, cinsel istismar, terör örgütüne üye olma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile çeşitli faili meçhul hırsızlık olayları olmak üzere 65 olaya müdahale etti. Ayrıca Jandarma Dedektifleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında 127 şüpheli şahsın gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmesini sağladı.

2021 yılı içerisinde Jandarma Dedektifleri tarafından takip edilerek sonuçlandırılan olay sayısı itibariyle bir önceki yıla göre artış sağlanarak yüzde 95'e yükseldi ve büyük bir başarı elde edildi. - KASTAMONU

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da jandarma dedektifleri 2021 yılında suçlulara göz açtırmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da jandarma dedektifleri 2021 yılında suçlulara göz açtırmadı - Son Dakika
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