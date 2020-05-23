Kastamonu'da jandarma ekipleri bayram öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı - Son Dakika

Kastamonu'da jandarma ekipleri bayram öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarların bakımını gerçekleştirdikten sonra şehit mezarlarına su döküp başuçlarındaki Türk bayraklarını yeniledi. Ekipler, mezarların çevresindeki otları da temizledi. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, şehit yakınlarına sabır dileyerek, "Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçemizde medfun bulunan şehitlerimizin mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı. Eskiyen bayraklarımız değiştirildi ve bayrak direkleri boyandı. Şehit yakınlarımız şehitlerimizi ziyaret edebilecek. Aileler, ziyarete geldiklerinde mezarlıkları bakımlı bulsunlar istedik. Jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarını, titiz çalışmaları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı

Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu