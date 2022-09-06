Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

06.09.2022 01:03
Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde ve serada yapılan aramalarda farklı miktarlarda esrar, kenevir, sentetik hap ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde ve serada yapılan aramalarda farklı miktarlarda esrar, kenevir, sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, merkez ilçede, S.M. isimli şahsa ait evde ve serada arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 gram kubar esrar, 27 kök kenevir, 50 gram kenevir tohumu, 5 gram toz esrar ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.M., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

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Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi
Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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