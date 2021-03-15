Kastamonu'da jandarma hazırladığı proje ile mantar zehirlenme oranlarını düşürdü - Son Dakika

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan "Mantar Zehirlenme Olaylarının Önlenmesi Projesi" ile mantar zehirlenme oranlarının yüzde 57 azaldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, projenin geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de başlatıldığı kaydedildi.

Proje kapsamında mantar zehirlenme olaylarına karşı alınması gereken tedbirler ile zehirlenme belirtileri konusunda vatandaşları bilgilendirici afiş ve broşürler hazırlanarak dağıtıldığı, cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilerek yerel haber kanalları vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulduğu belirtildi.

Zehirlenme vakalarında önemli bir düşüşün yaşandığı vurgulanan açıklamada, "2019 yılının ekim, kasım ve aralık aylarında 35, 2020 yılının aynı döneminde 15 şahıs araziden topladıkları mantarları yemeleri sonucu zehirlenerek sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Proje kapsamında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler neticesinde bir önceki yıla göre zehirlenme olaylarında yüzde 57 azalış sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.