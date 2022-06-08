Jandarmanın eğitimli köpekleri olan FÜME ve GARİP ise öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika

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