Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı

08.06.2022 12:07
Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü ve 7-14 Haziran Jandarma Haftası kutlamaları, meslek tanıtımı faaliyetiyle başladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 11 ekip, okul ziyaretinde öğrencilere görevlerini anlattı ve kullandıkları çeşitli ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

Ekipler, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlarken, çeşitli gösteriler ile de mesleğin zor yanlarını gözler önüne serdi.

Jandarmanın eğitimli köpekleri olan FÜME ve GARİP ise öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Programın ardından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitapları, KADES broşürü, çeşitli hediyeler ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Jandarma ekipleri 'Termal' ile aradı, durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı Jandarma ekipleri 'Termal' ile aradı, durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:26:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement