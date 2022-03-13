KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor

13.03.2022 11:06

Kastamonu'daki ormanlık alanda yaşayan kızıl geyikler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle besleniyor.

Kastamonu'daki ormanlık alanda yaşayan kızıl geyikler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle besleniyor.

Yaklaşık 10 yıl önce askerler tarafından yaralı halde bulunup tedavisi yaptırıldıktan sonra doğaya salınan geyik için yem bırakılması üzerine zamanla bölgedeki geyik sayısı 13'e yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler o günden bu yana her gün bölgeye meyve, sebze ve ot bırakarak, geyikleri aç bırakmıyor.

Her gün ormanlık alandan gelen geyikler kendileri için bırakılan meyve, sebze ve otu yedikten sonra bölgeden ayrılıyor.

"Jandarmaya ne kadar teşekkür etsek az"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'da yoğun karın etkili olduğunu söyledi.

Kastamonu ormanlarının çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını belirten Keleş, "Özellikle kış aylarında doğada yiyecek bulmanın zor olduğu dönemlerde jandarmamız gerek yemekhanesinden gerekse de çeşitli kuruluşların yemekhanelerinden yemek artıklarını alarak doğaya bırakıyor, yaban hayvanlarının kışı geçirmesine yardımcı oluyor. Bu konuda jandarmaya ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun çok özel bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Keleş, kentin her türlü yaban hayatının bulunduğu özel bir coğrafya olduğunu vurguladı.

Keleş, "Burada geyiklerimiz jandarma tarafından besleniyor. Jandarma, zorlu doğa şartlarıyla mücadele eden bütün canlılara sahip çıkıp, onları koruyup kolluyor. Bu da bu duruma güzel bir örnek." dedi.

KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor
KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor
KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Furkan Dede yanıtladı: Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak
11:59 TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! "Tuzlasanız mı acaba" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 12:22:45. #1.13#
SON DAKİKA: KASTAMONU - jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement