Kastamonu'da jandarma, sivil kıyafetle kurallara uymayan sürücüleri denetledi - Son Dakika

Kastamonu'da sivil jandarma trafik ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Bozkurt-Kastamonu ve İnebolu-Kastamonu kara yolunda denetim yapıldı.

Sivil kıyafetle minibüs ve otobüslere binen ekipler, sürücülerden birine şerit ihlali, bir diğerine de yolcu indirme bindirme kurallarına aykırı hareketten cezai işlem uyguladı.

Trafik ekipleri, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirmede de bulundu.