Kastamonu'da jandarma ve polis ekipleri çocuk ve gençlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kastamonu'da jandarma ekipleri yürüme engelli çocuk ve gençlere tekerlekli sandalye hediye etti, polis ekipleri ise çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı verdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 köyde yürüme engelli çocuk ve gençleri ziyaret ederek 6 tekerlekli sandalye hediye etti.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı verdi.

Çocuklarla sohbet eden polis ekipleri, çocukların bayramını kutladı.