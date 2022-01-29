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Kastamonu'da jandarmadan hayvanlar için yem ve mama dağıtımı - Son Dakika

Kastamonu'da jandarmadan hayvanlar için yem ve mama dağıtımı

29.01.2022 13:56
Kastamonu'da jandarmadan hayvanlar için yem ve mama dağıtımı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için yem ve mama bıraktı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için yem ve mama bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri, sokak hayvanları için aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuması ve çetin geçen kış şartlarında artırarak sürdürüyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına HAYDİ timleri ve 19 İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişiyor.

Ekipler, zorlu şartlarında aç kalmamaları için her gün düzenli olarak sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere mama bırakıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, asayiş ve trafik faaliyetlerinin yanı sıra sokak hayvanları için de besleme çalışması yürütülüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, HAYDİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da jandarmadan hayvanlar için yem ve mama dağıtımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da jandarmadan hayvanlar için yem ve mama dağıtımı - Son Dakika
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