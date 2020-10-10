Kastamonu'da jandarmadan yüksekten düşmeleri önlemek amacıyla proje - Son Dakika

Kastamonu'da jandarmadan yüksekten düşmeleri önlemek amacıyla proje

10.10.2020 11:55
Kastamonu'da jandarmadan yüksekten düşmeleri önlemek amacıyla proje, System.String[]

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Ağaçtan ve Yüksekten Düşme Olaylarını Önleme Projesi" kapsamında vatandaşlara koruyucu kemer dağıtılarak, yüksekten düşme olaylarının azaltılması amaçlanıyor.

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Ağaçtan ve Yüksekten Düşme Olaylarını Önleme Projesi" kapsamında vatandaşlara koruyucu kemer dağıtılarak, yüksekten düşme olaylarının azaltılması amaçlanıyor.

Valiliğin desteğiyle başlatılan proje kapsamında, 384 köyde 385 kişiye yüksekten düşmelere karşı koruyucu emniyet kemeri dağıtılacak.

Merkeze bağlı Dereköy köyünde projenin tanıtım toplantısına katılan İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, vatandaşlara emniyet kemerinin nasıl kullanılacağını gösterdi.

Avkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluluk bölgelerindeki olayları analiz ettiklerinde, yüksekten ve ağaçtan düşme olaylarının yoğunluk teşkil ettiğini gördüklerini söyledi.

Her sonbaharda kestane ve ceviz toplamak için ağaca çıkanlardan bazılarının düştüğüne işaret eden Avkıran, "Bu durum ölümle, sakat kalmayla veya yaralanmayla sonuçlanıyor. 2018 yılından itibaren sorumluluk bölgemizde 300 yüksekten düşme olayı meydana geldi. Bu olaylarda 20 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 280 vatandaşımızın yaralandığını tespit ettik. Yaralanan vatandaşların büyük bölümünün de sakat kaldığını belirledik." dedi.

Avkıran, düşme olaylarını en aza indirmek için projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini, bütçe ayrılması üzerine emniyet kemeri ve ipi aldıklarını anlattı.

Proje kapsamında köylerde bilgilendirme yapıp broşür dağıttıklarını aktaran Avkıran, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da jandarma sorumluluk bölgesinde 1054 köy, 2 bin 611 mahalle olmak üzere 3 bin 665 yerlerim yeri bulunmakta. Pilot uygulama kapsamında 384 köye 385 emniyet kemeri dağıtıyoruz. Projenin amacı, düşme olaylarını 2 yıl içinde yüzde 25 azaltmak."

Dereköy Muhtarı Hasan Kalenderoğlu ise Avkıran'a teşekkür ederek, "Bu problem yıllardır konuşuldu ama şu ana kadar bir ilerleme olmamıştı. Yüksekten düşme nedeniyle çok can kaybı, yaralanma, yatalak hastalar oldu. Kemerle bu tür vakaların minimum seviyeye düşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Geçen yıl ağaçtan düşerek yaralanan Hasan Yiğit de yaklaşık 7 metreden düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ağaçta yaklaşık 5 dakika asılı kaldım. O sırada nereye düşersem en az zararı görürüm diye düşündüm. Dayanamaz hale gelince ellerimi bıraktım. Dizlerimin üzerine düştüm. Kaburgalarım kırıldı. 6 ay sonra ancak iyi oldum. Daha önce böyle bir kemer olduğunu bilsek de önemsemedik. Artık biliyoruz, önemini anladık. Kimse ağaca kemersiz çıkmasın."

Kastamonu, Jandarma, Dereköy, Kemer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da jandarmadan yüksekten düşmeleri önlemek amacıyla proje - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak         
11:27
İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti         
11:03
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 13:18:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da jandarmadan yüksekten düşmeleri önlemek amacıyla proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei