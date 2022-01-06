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Kastamonu'da JASAT ekipleri 65 soruşturmayı sonuçlandırdı - Son Dakika

Kastamonu'da JASAT ekipleri 65 soruşturmayı sonuçlandırdı

06.01.2022 23:05
Kastamonu'da JASAT ekipleri 65 soruşturmayı sonuçlandırdı

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2021 yılında 65 soruşturmayı sonuçlandırdı.

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2021 yılında 65 soruşturmayı sonuçlandırdı.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, JASAT ekiplerinin geçen yıl, kasten öldürme, gasp, yağma, suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ile ticaretini yapmak, cinsel istismar ve terör örgütüne üye olmak gibi 65 soruşturma dosyasını sonuçlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 127 şüpheli şahsın gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, 2021 yılında sonuçlandırılan olay sayısının bir önceki yıla göre arttığı kaydedildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kastamonu, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da JASAT ekipleri 65 soruşturmayı sonuçlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da JASAT ekipleri 65 soruşturmayı sonuçlandırdı - Son Dakika
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