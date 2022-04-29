Kastamonu'da kablo hırsızlığı olayına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Şenpazar ilçesinde Türk Telekoma ait 550 metrelik haberleşme ve enerji nakil hatlarından kablo çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi harekete geçti.
Yürütülen soruşturma sonucu İhsangazi ilçesinden Şenpazar ilçesine gelerek hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen A.B. (57) ve Ç.B. (43) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika