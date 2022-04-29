Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

29.04.2022 20:28
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da kablo hırsızlığı olayına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da kablo hırsızlığı olayına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Şenpazar ilçesinde Türk Telekoma ait 550 metrelik haberleşme ve enerji nakil hatlarından kablo çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi harekete geçti.

Yürütülen soruşturma sonucu İhsangazi ilçesinden Şenpazar ilçesine gelerek hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen A.B. (57) ve Ç.B. (43) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Enerji, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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