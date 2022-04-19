Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

19.04.2022 18:46
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Boyalı köyü Susuz Yaylası mevkisinde, bir kuruma ait 73 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalındığı belirlendi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen jandarma ekipleri, A.Y. (34), K.A. (33) ve S.Y'yi (55) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve K.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutukladı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, ifadelerinde kabloyu 3 bin lira karşılığında sattıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Kastamonu, Jandarma, Tragger, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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