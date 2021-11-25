Kastamonu'da kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, M.K.A. ve Y.E çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen şüpheliler A.Y, S.E, M.K.A. ve Y.E, Çankırı'da gözaltına alındı.

Küre ilçesinde ekim ayında yaşanan kablo ve enerji nakil hattı hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama