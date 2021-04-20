Ekipler kabloları çalanların U.S, V.A. ve B.İ olduklarını belirlendi.

Kastamonu 'da inşatlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız