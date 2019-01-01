Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Kaçak Avcılara 79 Bin Lira Para Cezası Kesildi

Kastamonu'da Kaçak Avcılara 79 Bin Lira Para Cezası Kesildi

1 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu'da kaçak avcılara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplamda 79 bin lira para cezası uyguladı.

Kastamonu'da Kaçak Avcılara 79 Bin Lira Para Cezası Kesildi, System.String[]
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu'da kaçak avcılara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplamda 79 bin lira para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekibi tarafından yürütülen yasa dışı avlanma ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Taşköprü ilçesi Çit Köyü mevkiinde Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri tarafından yürütülen rutin av koruma kontrol çalışmaları sırasında takozsuz ve avcılık belgeleri olmadan av yaptıkları tespit edilen iki şahsın silahlarına el konulurken, haklarında da yasal işlem başlatıldı.

2018 yılında Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğünce yürütülen yasa dışı avlanma ile mücadele kapsamında 535 avcı kontrol edildi. Bu kontrollerde 55 kişi hakkında yasal işlem uygulandı. Yine yıl içerisinde 19 adet av tüfeği, 2 adet projektör, 4 adet ses cihazı, 5 adet akü, 2 adet olta takımı, 1 adet demir kapan, 7 adet çeşitli kullanılması yasak malzemeler yakalanırken 29 bin 700 TL tazminat cezası ve 48 bin 960 TL'de idari yaptırım cezası uygulandı. Yasa dışı avlanma ile mücadele ekibi tarafından zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalar devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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