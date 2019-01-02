Kastamonu'da Kaçak Avcılara Yönelik Denetimlerini Arttırdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekibi tarafından yürütülen yasa dışı avlanma ile mücadele devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekibi tarafından yürütülen yasa dışı avlanma ile mücadele devam ediyor.



Rutin av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında av sahası içerisinde bir gurup avcıya rastlandı. Av günü olmaması sebebiyle 5 kişiden oluşan gurubun öncelikle tüfek ve belge kontrolleri yapıldı. Üç tüfek ruhsatının olmaması sebebiyle jandarma ekiplerine teslim edilmek üzere, bir tüfekte takozunun olmaması nedeniyle mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Bir adet tüfek ise takozu ve ruhsatı olduğu için sahibine teslim edildi. Kaçak avlanma yapan şahıslar hakkında da yasal işlem yapılmak üzere tutanak hazırlandı.



Yine aynı gün içerisinde yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında avlanma faaliyetinde olan iki şahıs daha tespit edildi. Belgesiz oldukları belirlenen avcıların haklarında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak hazırlandı ve takozsuz olması sebebiyle mülkiyeti geçirilmek üzere tüfeklerine el konuldu. 7 şahıs hakkında da yasal işlem yapan ekipler, 1 adet çift kırma, 2 adet tek kırma ve mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 3 adet yarı otomatik av tüfeğine el koydu. - KASTAMONU

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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