Kastamonu'da kaçak avcıların poşetlerinden karaca eti çıktı - Son Dakika

Kastamonu'da yanlarındaki poşette karaca eti bulunan 2 kaçak avcıya 12 bin 336 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenpazar ilçesinde sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 2 kaçak avcı tespit etti.

Yapılan denetimde kaçak avcıların, avladıkları karacayı parçalayarak etlerini yanlarındaki poşetlerin içine koyduğu belirlendi.

İki kaçak avcıya, 12 bin 336 lira idari para cezası uygulandı, tüfeklerine el konuldu.