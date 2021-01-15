Kastamonu'da kaçak avcılıkla drone destekli mücadele ediliyor - Son Dakika

Kastamonu'da kaçak avcılıkla drone destekli mücadele ediliyor

15.01.2021 13:47
Kastamonu'da kaçak avcılıkla drone destekli mücadele ediliyor, System.String[]

Kastamonu'da yaban hayatını korumak amacıyla drone destekli denetim yapıldı.

Kastamonu'da yaban hayatını korumak amacıyla drone destekli denetim yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şubeye bağlı av koruma kontrol ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timinin ortak devriye gerçekleştirdiği belirtildi.

Belgeli avcıların haklarının korunması, sürdürülebilir yaban hayatı ve türün devamlılığı yönünden kaçak avlanmanın asgari düzeye indirilmesi doğrultusunda av koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği anlatılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Korumu birimleriyle, kurumları arasındaki koordinasyon ve iş birliğini artırmak amacıyla ortak çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaçak avlanmaya geçit verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Yaban hayatı türlerini korumaya yönelik denetimlerde kaçak avlanma potansiyeli olan sahalarda drone teknolojisinden yararlanılarak havadan alan izlemesi yapıldı. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde drone, fotokapan gibi teknolojik imkanlardan faydalanılarak koruma kontrol faaliyetleri 2021 yılında da etkin şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaçak avcılıkla drone destekli mücadele ediliyor - Son Dakika


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