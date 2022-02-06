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Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza kesildi

06.02.2022 19:57
Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza kesildi

Kastamonu'da, kaçak avlanırken yakalanan 3 kişiye 11 bin 822 lira para cezası verildi.

Kastamonu'da, kaçak avlanırken yakalanan 3 kişiye 11 bin 822 lira para cezası verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanönü ilçesinde izinsiz avlanma yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yılanlı köyü mevkisinde M.K, M.K. ve M.Ş. isimli şahıslar, avladıkları karacaya ait 10 kilogram et ile birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, kontrolde bir ruhsatsız, 2 ruhsatlı av tüfeği ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce şahıslara 11 bin 822 TL idari para cezası uygulanarak, av tüfeklerine ve ete el konuldu.

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İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza kesildi - Son Dakika
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