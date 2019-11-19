Kastamonu'da kaçak avlanan 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza uygulandı

Kastamonu'da kaçak avlanan 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, Araç ilçesi kırsalında kaçak avlanan 5 kişi tespit edildi.

Bu kişilere, 4 bin 623 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından koruma ve kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat devam ettiği bildirildi.