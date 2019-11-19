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Kastamonu'da kaçak avlanan 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza uygulandı
6 saat önce
Kastamonu'da kaçak avlanan 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Kastamonu'da kaçak avlanan 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, Araç ilçesi kırsalında kaçak avlanan 5 kişi tespit edildi.
Bu kişilere, 4 bin 623 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler tarafından koruma ve kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat devam ettiği bildirildi.
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