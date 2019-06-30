Kastamonu'da kaçak hap operasyonu
1 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak hap operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:32 Kaynak: AA
'nun Taşköprü
ilçesinde düzenlenen kaçak hap operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, il ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçe merkezinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kaçak yollardan temin edildiği anlaşılan 641 adet cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
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