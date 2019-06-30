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Kastamonu'da kaçak hap operasyonu

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak hap operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçak hap operasyonu, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak hap operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, il ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçe merkezinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kaçak yollardan temin edildiği anlaşılan 641 adet cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Taşköprü, Kastamonu, Güncel
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