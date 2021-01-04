Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

İ.K'nin evinde yapılan aramada etil alkol, içmeye hazır hale getirilmiş içki, boş alkol şişeleri, etil alkol bidonu ve av fişeği atabilen tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tahkikat sonucu Araç ilçesinde yaşayan İ.K'nin, ikametinde kaçak yollarla içki ürettiği tespit edildi.

Kastamonu 'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti