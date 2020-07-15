Kastamonu'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Kastamonu'da kaçak içki operasyonu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünde gerçekleştirilen operasyonda kaçak içki imal ettiği için 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler E.E. isimli şahsın iş yerinde yaptığı aramada ise 6 tabanca ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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