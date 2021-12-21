Üye Girişi
Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

21.12.2021 00:15
Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 litrelik şişeler içerisinde 42 litre etil alkol, 15 litre satışa hazır kaçak alkol, 29 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Kastamonu, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
23:40 Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, son gelişmeleri yorumladı: Bu bir faiz artışıdır
23:36 Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu
23:35 Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket
23:07 Dolardaki ani düşüşün sebebini ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Örtülü bir mevduat faizi
23:00 Burada çalışanların hayvanları sevmesi şart
22:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı
22:40 Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler
22:39 Hastanede kız arkadaşını görmesine izin verilmeyen şahıs ortalığı birbirine kattı
21:58 Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu
21:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı
AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk         
00:17
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Konunun uzmanı tane tane anlattı Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Konunun uzmanı tane tane anlattı         
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 00:21:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement