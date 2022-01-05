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Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

05.01.2022 14:51
Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satışına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 3 ayrı adrese yapılan operasyonda, 2 tabanca, 228 tabanca fişeği, 10 dolu alkollü içki şişesi, 4 şişe etil alkol, 3 şarjör, solüsyon ve aromalar ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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