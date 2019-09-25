Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Ayrıca, şahısların üzerinde bulunan ve tarihi eser kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen farklı markalardaki 3 akıllı telefona el konuldu.

Kaçak kazı yapılan alanda, 3 metre uzunluğunda altın arama çubuğu, kazma, kürek, manivela ve pet şişe içerisinde benzin ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda S.Ş, K.Ç. ve N.I, suçüstü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesine bağlı Teke köyünde, izinsiz kültür ve tabiat varlığı kazısı yapıldığı tespit edildi.

Kastamonu 'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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