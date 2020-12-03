Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev, bağ evi ve bahçelerinde yapılan aramada, 3 kurusıkı tabanca, çömlek, eski yazılı defter, tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda taş parçaları ile kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.