Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

03.12.2020 12:29
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev, bağ evi ve bahçelerinde yapılan aramada, 3 kurusıkı tabanca, çömlek, eski yazılı defter, tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda taş parçaları ile kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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