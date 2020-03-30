Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Alçıcılar köyünde devriye görevini yerine getiren jandarma ekibi, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapılan alanda ise jeneratör, balyoz, kürek, 27 metre uzatma kablosu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Son Dakika Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı Evde bulunan kasadan altın çalarak kayıplara karışan hırsızları ayak izleri ele verdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek