Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı

29.03.2022 13:43
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terke köyünde, define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda D.G. (32), M.Z. (35), K.G. (32) ve R.C. (27) suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, kazı yapanlara yardım ve gözcülük yaptığı tespit edilen H.D. (40) ve N.G. (41) daha sonra gözaltına alındı.

Alanda yapılan aramalarda 8 dinamit, 1 ruhsatsız tabanca ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Kastamonu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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